Il Manfredonia Calcio ricorda Daniele Trigiani: “Figura di elevato valore umano e professionale”

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Il Manfredonia Calcio, in tutte le sue componenti, esprime il proprio profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Daniele Trigiani.

Con la sua scomparsa, il movimento calcistico e sportivo locale perde una figura di elevato valore umano e professionale, un uomo che ha saputo incarnare con dedizione, correttezza e spirito di servizio i valori più autentici della cultura sportiva. Il suo impegno costante a favore della comunità e dei giovani rappresenta un patrimonio morale che resterà indelebile nella memoria delle istituzioni sportive cittadine.

La Società si unisce al dolore della famiglia Trigiani, rivolgendo ai suoi cari le più sentite e partecipate condoglianze in questo momento di grave lutto.