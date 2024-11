Neurodivergente al Circolo Unione di Manfredonia

Sabato, 9 novembre, alle ore 18.30, presso la sede del circolo unione di Manfredonia , Eleonora Marocchini-psicolinguista, impegnata in seno al mondo accademico, negli ambiti propri della psicologia e delle scienze cognitive- presenterà la sua pubblicazione, titolata “Neurodivergente”.



Ogni essere umano ha un cervello, ma non tutti i cervelli sono eguali. Eppure poche persone hanno un’idea realistica dell’infinita variabilità della neuropsicologia umana e di quanto questa mutevolezza,ove non considerata adeguatamente, possa favorire incomprensioni, sofferenze, marginalizzazioni.



Nel corso dell’incontro, approfondiremo questi aspetti,alla luce degli approcci, adottati da varie scienze.



La partecipazione, come di consueto, è libera.



Il presidente del circolo unione

Ugo Galli