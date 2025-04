“Network” il Singolo del Manfredoniano “Amon” tra le 50 canzoni Viral su Spotify

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredoniano Giuseppe Palomba, in arte Amon da poco protagonista della seconda stagione di “Nuova Scena” ha lancito durante il programma di Netflix il suo nuovo singolo “Network” che sta riscuotendo un grande successo.

Entra tra le 50 canzoni di Viral 50 su Spotify è tra le più ascoltate del programma con in giuria Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra a dimostrazione che probabilmente Amon meritava la finale, strappata dalla giuria per valutazioni non il linea con la forza che Giuseppe che aveva dimostrato nel percorso del programma.

Il suo Brano “Network” è tutto da ascoltare: