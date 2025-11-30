Natale senza Babbo: Ranieri e Gassmann su Prime dal 28/11

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Natale senza Babbo è disponibile su Prime Video dal 28 novembre. Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann sono i protagonisti di questa commedia che racconta cosa succede quando Babbo Natale decide di prendersi una vacanza, lasciando la moglie Margaret a gestire tutto.

“In amore bisogna saper chiedere scusa, è questo il trucco”, rivelano i due attori in un’intervista esclusiva. La chimica tra Ranieri e Gassmann è il punto di forza del film, che mescola risate e momenti toccanti.

Un Natale diverso

La trama vede Nicola (Gassmann), alias Babbo Natale, in piena crisi di mezza età decidere di mollare tutto. Margaret (Ranieri) deve salvare il Natale e il loro matrimonio. Una storia che parla di coppia, famiglia e seconde opportunità.

Diretto da Stefano Cipani, il film si inserisce nel filone delle commedie natalizie italiane, con un tocco di originalità e ironia.