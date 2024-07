Manfredonia, arriva anche Ibra Sarr

Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l’accordo per la stagione 24/25 con Ibrahima Bayo Sarr, centrocampista classe 2001.

Guineano ma di passaporto spagnolo, in carriera Ibra ha vestito le maglie di Las Palmas e Cadiz (Liga), allenandosi sempre con la prima squadra. In Italia ha militato nel Real Siti e nel Canosa in Eccellenza pugliese, mettendo a segno 12 gol e, con la sua tecnica ed esplosività fisica (190cm), si è distinto come miglior centrocampista di categoria.

Ibra arriva a Manfredonia per consacrare il suo talento ed essere una vera e propria sorpresa della parte nevralgica del campo.