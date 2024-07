Manfredonia, il sindaco ordina la chiusura di due scivoli dell’Acquapark Ippocampo

Registro Ordinane n. 5 del 26/07/2024

IL SINDACO

Preso atto della comunicazione del Comando dei Carabinieri di Foggia – Nucleo antisofisticazioni e Sanità prot n. 96/3-1 “P” del 25/7/2024 introitata al protocollo comunale in data odierna, relativa agli esiti ispettivi sul parco divertimenti denominato Acquapark sito in località Ippocampo;

Rilevato dagli stessi carabinieri il divieto di esercizio per gli scivoli acquatici contrassegnati dal codice identificativo rilasciato dall’amministrazione comunale di Manfredonia nn. 071029- 0001/2015 e 071029-0014/2019 (divieto disposto con nota dello stesso comune – settore I prot. 26918 del 7/6/2023);

Rilevata altresì dalla stessa comunicazione comunale prot. 26918 del 7/6/2023 la mancata acquisizione del codice identificativo per lo scivolo acquatico preesistente di cui alla autorizzazione prot .n. 432/2012 del 11/7/2012;

Acquisita la nota prot. N. 35099 in data odierna da parte del dirigente comunale – settore I – dalla quale emerge ancora oggi la vigenza del divieto di esercizio dei sopra indicati scivoli acquatici presenti all’interno del parco divertimenti Acquapark;

Considerata la notevole affluenza presso la struttura Acquapark in particolare nelle giornate dei fine settimana e conseguentemente il rischio a carico dei fruitori in termini di integrità fisica;

Ritenuto, con i poteri attribuiti dall’art. 54 comma 4 del D. lgs n. 267/2000 e s.m.i. in materia di incolumità pubblica, di dover intervenire con il presente provvedimento stante l’attualità del pericolo che potrebbe seriamente concretizzarsi nelle ipotesi di cedimenti strutturali degli scivoli, dunque nel rischio concreto di un danno grave alle persone, e l’urgenza, dovendosi immediatamente intervenire per impedire l’utilizzo degli scivoli acquatici di cui trattasi che nel prossimo fine settimana sarebbero altrimenti frequentati da un gran numero di fruitori;

Visto L’art. 54 comma 4 del Dlgs 267/2000,

ORDINA

La chiusura degli scivoli acquatici presenti all’interno del parco divertimenti denominato Acquapark in località Ippocampo denominati Vortex e Wide Ride nonché dello scivolo acquatico privo del codice identificativo già esistente al momento della autorizzazione prot. 432/2012 ;

Definisce la durata del presente provvedimento fino alla regolarizzazione delle condizioni di esercizio delle strutture;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta la sanzionabilità ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line;

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al legale rappresentante di Acquapark a mezzo PEC nonché, per garantire l’immediatezza della sua esecuzione, la notifica presso il parco divertimenti a mezzo della polizia locale;

Di tramettere il presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando dei Carabinieri di Foggia – Nucleo antisofisticazioni, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

La pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

Il SINDACO

f.to dott. Domenico la MARCA