La Goletta Verde sbarca a Manfredonia

La Goletta Verde di Legambiente sbarca oggi a Manfredonia. L’arrivo dello storico veliero, che solca i mari italiani in difesa delle acque e delle coste, sarà l’occasione per portare in primo piano diversi temi a partire da quello della tutela del mare e della biodiversità, della depurazione, l’educazione ambientale e le fonti rinnovabili con un ricco programma che incrocerà anche Festambiente Sud, il Festival di Legambiente per il Sud Italia in programma fino al 3 agosto nel Gargano. Goletta Verde sarà ormeggiata presso la Lega Navale Italiana, Molo di Tramontana.

Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno.

Alle 21.30 concerto aperto al pubblico per dare il benvenuto a Goletta Verde Com’è profondo il mare con FestambienteSud con Luca Pugliese.

Sabato 27 luglio alle ore 10.00 presso il Centro Velico Gargano, Molo di Ponente, si terrà l’incontro Conservazione della Biodiversità Marina: Sfide e Soluzioni per la Salvaguardia delle Specie, degli habitat e per la protezione delle tartarughe marine. In tale occasione Legambiente presenterà il dossier nazionale sulle nidificazioni in Italia della tartaruga Caretta caretta, realizzato nell’ambito del progetto Life Turtlenest.

A seguire, nel pomeriggio, ore 18.00, presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia si svolgeranno i Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”. Durante il laboratorio si terrà un contest per dare il nome ad una tartaruga ospite del Centro di recupero, che verrà liberata in mare il giorno seguente.

Domenica 28 luglio la giornata sarà dedicata interamente alle tartarughe marine: alle ore 7.00 presso la spiaggia libera Diomede l’esercitazione di una unità cinofila dei Tartadogs insieme all’equipaggio di Goletta Verde. I Tartadogs sono le prime unità cinofile create in Italia e in Europa in maniera strutturata per la ricerca e la messa in sicurezza dei nidi di tartaruga marine. La simulazione di domenica rientra nell’ambito del progetto LIFE Turtlenest per consentire di assistere in diretta all’unità cinofila al lavoro, in spiaggia, per la ricerca attiva e la segnalazione passiva dei nidi di tartaruga marina.

Si proseguirà alle ore 10.00 presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine di Manfredonia, con le visite aperte al pubblico per poi assistere ad una simulazione di una unità dei Tartadogs, questa volta in un ambiente chiuso. Alle ore 11.30 verrà rilasciata in mare una tartaruga marina Caretta caretta ospite del centro di recupero.