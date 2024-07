Meteo Puglia: nuova fiammata nord africana, ma noi avremo ancora venti da nord

👉🏼 NUOVA FIAMMATA NORD AFRICANA, MA NOI AVREMO ANCORA VENTI DA NORD.

🌡️ Ultime 24 ore di temperature calde ma nella norma stagionale, da #domenica nuova risalita nord Africana per la penisola Italiana. C’è da precisare che la Puglia sarà nuovamente sul lato orientale del cuneo anticiclonico, al limite per intenderci. Infatti riuscirà ancora una volta ad entrare una vivace ventilazione settentrionale a limitare in alcune zone l’afa e l’umidità, anche se risulterà un vento stranamente caldo per la sua natura.

🌡️ Farà molto caldo per quasi tutta la settimana prossima con temperature massime comprese tra 34/38 gradi. Il caldo maggiore nelle zone interne della dorsale Regionale e sul Tavoliere. Le giornate più calde probabilmente saranno #giovedì e #venerdì della settimana prossima, prima di un nuovo stop al gran caldo previsto per sabato 3 Agosto (da confermare).

