Vitulano Drugstore Manfredonia, Djelveh: “Per la maglia, per la città, per i tifosi”. Ceppi: “Pedina fondamentale”

Con la conferma di Dariush Djelveh il Vitulano Drugstore Manfredonia continua a costruire la rosa con la quale affronterà la stagione 2024/25 in Serie Apartendo da solide fondamenta consolidate nella scorsa stagione che ha visto la vittoria dei PlayOff di Serie A2 Élite. Intercettato dall’area comunicazione del club, il giocatore è partito proprio dalla grande soddisfazione:

“È stato un anno bellissimo, stupendo sia a livello di risultati che di persone incontrate tra compagni, staff, dirigenza e pubblico. La Serie A è stata la giusta ricompensa dovuta a tanti fattori.”

Un giocatore esperto e versatile come Djelveh si trova alla prima stagione della sua carriera in massima categoria: un passo importante fatto però con sicurezza e buoni propositi:

“La fiducia che il mister ha verso di me è stata determinante per restare. Dovrò guadagnarmela ancora, ogni giorno sul campo, perché a parole sono bravi in molti. La possibilità di giocare la Serie A è stata particolarmente convincente: l’ho raggiunta per tre volte nella mia carriera ma finalmente potrò giocarla da protagonista e ciò dipenderà da me. Non ho mai disputato la massima categoria ma ho tanti amici che vi partecipano da anni: lo scalino di differenza è alto e sarà molto difficile ma, interfacciandomi con il mister e vedendo la squadra che si sta allestendo sono certo che potremo farcela sudando la maglia. Ciò è stato determinante lo scorso anno. Non credo sia questo il momento di parlare di obiettivi, se non di quello di lottare per questa maglia, questa città, questi tifosi, per noi stessi e le nostre famiglie.”

Mister David Ceppi nutre grande fiducia nei confronti dell’atleta romano e, anche nella prossima stagione, avrà bisogno di un grande impegno da parte sua:

“Ho parlato a lungo con lui sul suo possibile impiego quest’anno: voglio cambiare un po’ le cose e lui ha accettato con grande entusiasmo la specializzazione in una specifica che gli ho chiesto. È una pedina fondamentale nello scacchiere, un ragazzo che può dare un grandissimo contributo: sono certo che alla sua prima esperienza in Serie A si farà valere.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia