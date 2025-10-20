Nancy Brilli e l’esperienza con l’ipnosi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nancy Brilli ha condiviso un aspetto della sua vita durante la sua partecipazione a “Da noi… a ruota libera”. L’attrice, attualmente concorrente di Ballando con le stelle, ha raccontato di aver provato l’ipnosi per ricordare i ricordi della madre scomparsa quando lei aveva 10 anni. Tuttavia, nonostante abbia tentato questa strada, l’esperienza non ha prodotto risultati: “Ho provato anche l’ipnosi, però non ha funzionato. Mi è stato detto di non continuare”. La Brilli ha spiegato che, secondo il suo psichiatra, se nemmeno l’ipnosi riesce a far riaffiorare ricordi così profondi, probabilmente si tratta di qualcosa che il suo subconscio ha deciso di non affrontare.

Il legame con il figlio Francesco

L’attrice ha anche parlato del legame con suo figlio Francesco, nato da una relazione con Luca Manfredi. La nascita del ragazzo, vissuta come un miracolo dopo anni di battaglie contro l’endometriosi e un carcinoma ovarico, rappresenta per Nancy una grande fonte di forza e gioia. La Brilli ha inoltre lasciato aperta la porta a nuovi incontri sentimentali, confidando di essere pronta a lasciarsi condurre e aprire a nuove possibilità d’amore.