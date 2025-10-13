Barbara D’Urso conquista il pubblico a “Ballando con le stelle”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con la sua esibizione di Freestyle insieme al partner Pasquale La Rocca ha superato ogni aspettativa. La conduttrice televisiva e relativo compagno ha mostrato una si è mostrata intensa e appassionata, meritando una standing ovation.

I giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith sono stati entusiasti

Barbara si è trasformata e ha mosrato libertà sul palco. “Ti sei spogliata, bravissima. Completamente libera da ogni emozione, davvero complimenti“, ha commentato la Smith, mentre Alberto Matano ha definito lo spettacolo “una performance eccezionale”.

Positiva ma cauta Selvaggia Lucarelli: “Sono sempre stati molto bravi, con una media altissima. Finora tutto molto lineare, lo show per ora è solo ballo. Ma grandi aspettative ci sono“. Barbara risponde ironicamente: “Cosa dovrei fare? Rompermi qualcosa?”.

Barbara D’Urso anticipa il suo debutto a Ballando con le Stelle

“Non lo so quello che mi aspetta, se son rose Rai fioriranno, se non fioriranno ci sarà un motivo“. Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, Barbara D’Urso aveva anticipato il suo debutto a Ballando con le Stelle. Durante la terza puntata, quei fiori stanno davvero sbocciando.

La conduttrice e il ballerino professionista Pasquale La Rocca, hanno regalato un freestyle intenso e travolgente capace di coniugare eleganza, libertà e forza espressiva

Barbara diversa più autentica, più vulnerabile, finalmente pronta a lasciarsi andare. L’entusiasmo della giuria: “Libera e autentica come mai prima”. I giudici hanno espresso un apprezzamento per la sua evoluzione artistica e personale. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno notato quanto la conduttrice sappia emozionare e sorprendere.

“Ti sei spogliata, bravissima. Completamente libera da ogni emozione, davvero complimenti“, ha detto Carolyn Smith, colpita dalla sincerità del gesto e dalla forza del racconto corporeo. Alberto Matano ha definito la performance “eccezionale” per intensità e presenza scenica. Barbara ha ringraziato con un sorriso, lasciando intuire che questo percorso rappresenta per lei una rinascita personale e professionale.