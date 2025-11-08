[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Musica troppo alta in auto: rischi, multe e buon senso alla guida

Siamo sinceri: chi ama la musica sa quanto sia bello guidare con la propria playlist preferita a tutto volume. Ma attenzione: oltre a infastidire chi ti circonda, la musica troppo alta in auto può diventare un vero problema legale — e anche un rischio per la sicurezza.

Perché il volume può diventare pericoloso

La musica in macchina, se troppo forte, riduce i tempi di reazione e maschera suoni fondamentali come sirene, clacson o rumori di emergenza. Inoltre, spinge spesso a una guida più disinvolta, distraendo il conducente.

Il Codice della Strada non lascia spazio a interpretazioni: vieta la produzione di rumori molesti durante la circolazione. L’articolo 350 del Regolamento di esecuzione stabilisce un limite massimo di 60 dB(A), misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con veicolo chiuso.

Ma attenzione: anche restando sotto i 60 decibel, si può comunque essere sanzionati se il volume compromette la concentrazione o la capacità di percepire segnali esterni.

Quando scatta la multa

Le sanzioni scattano quando gli agenti accertano che:

il suono supera i limiti tecnici;

oppure il volume, pur nei limiti, rende pericolosa la guida o impedisce di sentire sirene e segnali acustici.

In questi casi si parla di violazione del Codice della Strada, con multe che variano in base alla gravità e al contesto. Non è una “multa folkloristica”, ma una misura legata alla sicurezza attiva del conducente e degli altri.

Cuffie, auricolari e vivavoce: cosa è consentito

Altro tema spesso frainteso: le cuffie e i dispositivi audio personali.

L’articolo 173 del Codice della Strada è chiaro:

vietato usare cuffie che coprono entrambe le orecchie o tolgono mani dal volante;

usare cuffie che coprono entrambe le orecchie o tolgono mani dal volante; consentito l’uso di vivavoce o di un auricolare singolo, purché si mantenga piena capacità uditiva.

Le sanzioni sono pesanti: da 250 a 1.000 euro, con decurtazione di 5 punti e sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi già alla prima violazione.

Quando entra in gioco il Codice Penale

Se il volume è talmente alto da disturbare la quiete pubblica, può scattare anche l’articolo 659 del Codice Penale — “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

È un reato vero e proprio, che non richiede per forza una misurazione fonometrica: bastano testimonianze, rilievi e orario per dimostrare la diffusività del rumore.

In pratica: se in piena notte la tua musica rimbomba in tutto il quartiere, rischi una denuncia penale, anche se i decibel in abitacolo sono “in regola”.

Come avvengono i controlli

Gli agenti possono agire in due modi:

Misurazione tecnica del suono (art. 350 del Regolamento); Valutazione funzionale, cioè verificare se la musica impedisce di sentire sirene o clacson.

In caso di disturbo della quiete pubblica, basta la constatazione diretta o la segnalazione dei residenti per avviare un procedimento.

Orari e aree “sensibili”

Anche il contesto conta.

Nelle ore notturne, vicino a ospedali, scuole o zone residenziali, un volume che di giorno potrebbe passare inosservato può diventare illecito.

Le ordinanze comunali e la legge sull’inquinamento acustico fissano limiti precisi, che si aggiungono a quelli del Codice della Strada.

In sintesi: il principio è la prudenza

Le regole non impongono un silenzio assoluto, ma chiedono di mantenere sempre il controllo e la percezione dei suoni esterni.

Il riferimento dei 60 dB(A) serve a ricordare che il volume ideale è quello di una conversazione normale: abbastanza da godersi la musica, ma non tanto da perdere contatto con ciò che succede fuori.

In altre parole: meglio abbassare un po’ il volume, che alzare troppo il rischio.

Antimo DJ

La musica è libertà, ma in strada dev’essere anche sicurezza.

