Attualità Manfredonia
Incidente Manfredonia, giovane centauro in condizioni critiche
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Incidente Manfredonia, giovane centauro in condizioni critiche
MANFREDONIA – Un giovane ragazzo di Manfredonia è in condizioni severe a seguito dell’incidente del pomeriggio odierno avvenuto all’ingresso a Sud della città sulla SS89.
Il ragazzo, dopo il sinistro, su cui saranno accertate le responsabilità, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia.
Le sue condizioni sono molto critiche a seguito di numerosi traumi severi, la prognosi è riservata.