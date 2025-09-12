Monte Sant'Angelo sceglie Noemi come ospite della Festa Patronale?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo si prepara a vivere, come ogni anno, tre serate all’insegna della tradizione, fede e cultura. Nella Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo, che si svolgerà dal 27 al 30 Settembre 2025, si parla da giorni dell’ospite d’onore: secondo alcune fonti del web l’artista potrebbe essere la famosissima cantante italiana Noemi.

Quest’ultima è infatti stata probabilmente scelta, dopo un lungo dibattito con altri papabili ospiti, ma alla fine la decisione sarebbe ricaduta proprio sulla cantante romana.

Commemorazione e tradizione saranno i princìpi che accompagneranno una delle feste più importanti ed emozionanti della Puglia; vi saranno anche delle donazioni libere, che renderanno il tutto un evento unico e associativo.

L’appuntamento principale, prima dell’esibizione dell’artista, è dunque rappresentato dal culto, ultra millenario di San Michele Arcangelo, con la processione per le vie cittadine e le manifestazioni civili.