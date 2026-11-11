Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi lascia il trono over? La verità

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi è registrata a Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne dove Barbara De Santi è stata tra le grandi protagoniste. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la dama si è seduta al centro dello studio. La donna è rimasta delusa dal comportamento di Giovanni dopo che lui ha deciso di uscire con Rosanna. Barbara è apparsa molto triste, tanto che Maria De Filippi non ha potuto fare altro che notare il suo atteggiamento. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Barbara De Santi ha spiegato di essersi innamorata di Giovanni che però non ricambia i suoi sentimenti. La donna inoltre ha detto di esserci rimasta male quando ha scoperto che il cavaliere ha passato la notte con Rosanna. L’uomo ha detto di aver sentito l’impulso di baciare la Siino ma di aver rinunciato solo per portare rispetto alla conoscenza con Barbara.

Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara De Santi non ha intenzione di lasciare il trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Rosanna ha aggiunto dettagli della serata che hanno fatto innervosire Barbara. Giovanni ha raccontato di aver chiamato la dama, che l’ha accolto con indosso una camicia da notte di pizzo. Barbara De Santi non ha nascosto la propria amarezza visto che avrebbe voluto che il cavaliere le dedicasse del tempo. La donna ha espresso il desiderio di abbandonare il trono over. La conduttrice ha cercato di fermare la dama che invece è uscita nel backstage seguita da Giovanni. Quest’ultimo ha convinto la De Santi a tornare in studio ma lei visibilmente provata è riscappata dietro le quinte dove Tina Cipollari è intervenuta per riportarla nel parterre. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Barbara avrebbe confermato la sua presenza all’interno del programma, tanto da affermare: “Ha fatto un’uscita in stile Sabrina, ha detto che voleva andare via, è uscita e rientrata. Nessun addio.”

Barbara De Santi (Screen Witty Tv)