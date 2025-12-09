Fede e religione
“Mons. Michele Castoro ti ricordo in questi giorni di Natale”
Buon Natale e che sia una giusta voce di cuore
La voce sono le storie che ho raccontato.La voce è una trattativa per un dialogo
La voce è la pazienza per farsi capire dell’altro.
La voce è un canto che incanta la sera di sonno.
La voce è importante come quella del paese mio.La voce è un dono prezioso di Dio
La voce usala quando ce n’è bisogno .
Come oggi che ti ricordo caro Mons. Michele Castoro.
Sei stato un’anima di cielo sano Sipontino – un angelo con il tuo breve cammino.
Pensiero ricordo
di Claudio Castriotta