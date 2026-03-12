Momento d’oro per Javier Martinez ed Helena Prestes: cosa sta accadendo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ed Helena Prestes sono tra le coppie più amate del Grande Fratello dove si sono conosciuti e innamorati nel 2024. Gli Helevier stanno vivendo un momento d’oro sia dal punto di vita sentimentale che privato. Entrambi infatti sono in procinto di realizzare molti progetti lavorativi che spaziano dalla moda al mondo della televisione. In particolare, il pallavolista argentino ha appena concluso di scattare una campagna pubblicitaria per un marchio di moda italiano che verrà lanciata nelle prossime settimane in tutta Italia. Javier Martinez ha deciso di reinventarsi come modello dove sta ottenendo degli importanti successi dopo essere tornato alla pallavolo con la Terni volley academy.

Helena Prestes, doppio impegno in televisione

Ma non è solo Javier Martinez a vivere un momento davvero importante poiché la sua compagna è in procinto di tornare in televisione con un doppio impegno. Helena Prestes sarà ospite del nuovo appuntamento di Verissimo, in programma sabato 14 marzo a partire dalle ore 16:30 sui teleschermi di Canale 5. La donna inoltre sarà tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il reality show in uscita nelle prossime settimane su Amazon Prime Video. In questo frangente, cinquanta concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo si sfideranno per ottenere un montepremi finale di 50 mila euro che verrà consegnato ad un followers della trasmissione.