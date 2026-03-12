Javier Martinez e quel retroscena sull’ex gieffino: le bellissime parole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di ormai un anno dalla sua partecipazione all’interno del Grande Fratello. Il 31enne argentino si appresta a concludere la sua esperienza all’interno della Terni volley academy, dove ha dimostrato di possedere delle grandi qualità. Proprio l’ex gieffino è finito al centro di un commento da parte di alcuni esperti del settore. I conduttori di Volley Time hanno dedicato a Javier Martinez delle bellissime parole in occasione di una recente puntata condotta sul canale Renoir Tv su You Tube. I presentatori hanno rivelato questo retroscena in merito all’esperienza del compagno di Helena Prestes nella squadra ternana: “Javi ha dimostrato di essere un esempio, come ragazzo, come giocatore, come persona, con la sua umiltà e umanità, un collante, un leader”.

Javier Martinez è chiamato a fare un’impresa contro una squadra di Galatone

Il pallavolista argentino scenderà in campo tra pochi giorni per l’ultima partita di campionato di A3. Javier Martinez sarà chiamato a fare un’impresa contro una squadra di Galatone se vuole assicurare la salvezza diretta alla Terni volley academy. Un momento in cui il compagno di Helena Prestes è in grande spolvero. Di recente, l’uomo ha scattato una campagna pubblicitaria per un brand di moda che verrà lanciata nei prossimi mesi in tutta Italia. L’ex gieffino sembra aver già trovato la sua strada per quando non praticherà più la professione di pallavolista.