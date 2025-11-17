Momento d’oro per Helena Prestes, l’annuncio social: “Nuovo progetto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello, che le ha dato l’amore e la popolarità. La donna è appena tornata da due settimane di vacanza in Brasile dov’è volata sull’oceano con la sua tavola da kite surf e praticato tanto yoga. Una volta in Italia, la modella brasiliana è subito tornata a lavoro non prima di aver riabbracciato il compagno Javier Martinez. Helena Prestes ha fatto un annuncio sui social che ha incuriosito i suoi fans. In particolare, la 35enne ha pubblicato una foto che la ritrae in un bagno di un noto hotel di Roma con il seguente commento: “Pronta per il nuovo progetto, super felice”. Per la donna è un momento davvero d’oro fatto di importanti collaborazioni lavorative.

Helena Prestes ha appena fatto ritorno in Italia

L’ex gieffina ha fatto ritorno in Italia dopo aver trascorso due settimane in Brasile. Per l’occasione, la modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede insieme al suocero Mariano Martinez. La donna ha allegato il tutto con il seguente commento: “appena arrivata accolta nel modo migliore possibile.” Una foto che ha fatto in breve tempo il giro del web. Molti i commenti di elogio apparsi sui social in merito al rapporto nato tra l’ex gieffina e il padre di Javier Martinez. Un utente ha scritto: “sono bellissimi” mentre un altro “hanno instaurato un rapporto così bello che mi fa commuovere”.