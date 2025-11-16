Helena Prestes è tornata in Italia: “Accolta nel modo migliore”, ecco da chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di mesi dalla partecipazione al Grande fratello dov’è arrivata in finale. La modella brasiliana ha appena concluso un viaggio-lavoro in Brasile. La donna ha aggiornato i suoi fans con video e foto di quello che ha fatto nel suo paese d’origine. La compagna di Javier Martinez ha rivelato di aver praticato kite-surf e yoga, discipline di cui è una grandissima appassionata. Dopo quasi due settimane in Brasile, ecco che Helena Prestes ha fatto ritorno in Italia. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che ha emozionato i suoi fans. Nella foto si vede la modella brasiliana insieme al suocero Mariano con la seguente didascalia: “Appena arrivata accolta nel modo migliore possibile.”

Helena Prestes e le parole d’affetto per il suocero

Il papà di Javier Martinez è andato a prendere Helena Prestes, appena tornata in Italia dopo un viaggio lavoro in Brasile, paese dov’è nata e cresciuta. La foto dell’incontro ha emozionato tantissimo i fans, che in rete hanno scritto messaggi al miele per i due. Proprio la modella brasiliana aveva usato parole d’affetto nei confronti del suocero nel corso di un’intervista a Verissimo. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato: “Papà Orso, io lo chiamo così perchè lui mi dà quell’abbraccio meraviglioso che mi avvolge ed è un papà stupendo, tutta la famiglia di Javi lo è. Io lo considero davvero cm mio papà, lui mi capisce e mi chiama figlia mia“