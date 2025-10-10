Michelle Hunziker festeggia due compleanni, ecco quali

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Michelle Hunziker ha celebrato due persone speciali nel suo giorno: la madre Ineke e la figlia Sole. Il 10 marzo, data di compleanno per entrambe, la showgirl ha condiviso sui social momenti intimi e affettuosi, accompagnati da una dedica tenera per la piccola Sole e una gag tra risate e tenerezze con la mamma.

Gli auguri di Michelle Hunziker

In particolare, Michelle ha postato una tortina di compleanno e due messaggi distinti. Per Ineke, 82 anni, ha scritto: “Auguri mami! Diciamo che con te non mi sono mai annoiata” mentre ha accompagnato il post con un video durante un pranzo di famiglia. In una scena, Ineke passa una saliera “conforma fallica” alla figlia, che rimane sorpresa: la risposta pronta della nonna, “Ne hai toccati tanti…”, scatena l’ilarità nelle due.

Per Sole, nata dodici anni fa dall’amore tra Michelle e Tomaso Trussardi (padre anche di Celeste), la dedica è stata dolcissima: “Amore mio… quanto stai crescendo” con una foto del viso raggiante della ragazza, occhi oscurati per protezione. A differenza di mamma e figlia, Tomaso non ha condiviso contenuti recenti, mantenendo riserbo. Tre anni fa, però, aveva già pubblicato una foto di famiglia in occasione del compleanno della piccola.