Michelle Hunziker e Tronchetti Provera: è già finita?
Michelle Hunziker avvistata con un uomo misterioso a Milano. Assente Nino Tronchetti Provera, si fanno insistenti le voci di crisi nella coppia vip.
Alla serata di beneficenza della Fondazione Ieo-Monzino, tenutasi giovedì 20 novembre a Milano, era presente Michelle Hunziker. La showgirl svizzera è arrivata per sostenere la figlia Aurora, presentatrice dell’evento.
Il misterioso Eric Vandeville
A incuriosire è stata la presenza al fianco della conduttrice di un uomo, che il settimanale Chi identifica come Eric Vandeville: “Tra i due non c’è stata nessuna effusione in pubblico, né atteggiamenti fraintendibili”, riferisce il magazine.
Tuttavia, in un’occasione così importante, non c’era Nino Tronchetti Provera. Che nella coppia ci sia maretta?
Il silenzio eloquente
A rafforzare il sospetto di una crisi c’è anche la decisione di Michelle di non parlare dell’imprenditore in una recente intervista al giornale Bunde, dopo che ne aveva parlato a Verissimo di Silvia Toffanin.
Un “no comment” che molti hanno interpretato come un’ammissione, tra le righe, che con Nino la storia sarebbe giunta al capolinea. I fan attendono conferme o smentite ufficiali sulla presunta rottura tra i due vip.