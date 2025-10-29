Eros Ramazzotti compie 62 anni: le dediche di Michelle Hunziker e la figlia Aurora

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eros Ramazzotti festeggia oggi 62 anni, ricevendo affettuosi messaggi dai suoi fan e cari. Tra le testimonianze più significative spiccano quelle di Michelle Hunziker, ex moglie e mamma di Aurora, che ha condiviso un selfie con la dedica “Auguri Ramazza” accompagnata da un cuore rosso, simbolo di un legame forte e duraturo. Michelle e Eros, infatti, mantengono un rapporto di grande affetto, come dimostrano anche le recenti vacanze in famiglia e l’amore condiviso per il nipotino Cesare, che appare in una foto di Aurora con la didascalia: “Auguri al nonno più figo del mondo”. Aurora, emozionata, scrive di avere quell’immagine tatuata nel cuore.

Gli auguri dei colleghi

Oltre alle dediche familiari, altri artisti hanno voluto rendere omaggio al cantautore: Ultimo lo chiama affettuosamente “papà” in un selfie, mentre Andrea Bocelli ha condiviso un video di un duetto tra i due. Per l’occasione, Eros ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Una storia importante”, previsto per il 21 novembre, che conterrà rivisitazioni dei suoi successi con ospiti italiani e latinoamericani, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista della musica italiana.