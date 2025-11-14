Michele Barbone di Manfredonia nuovo Managing Director per l’Italia di Goldman Sachs
Goldman Sachs ha annunciato ufficialmente da poco la nomina dei nuovi Managing Director nelle 54 sedi globali in giro per il mondo, le nomine entreranno in carica a partire dal 1° gennaio 2026. Tra queste spicca la nomina del Manfredoniano Michele Barbone che opera nel settore da diversi anni, il riconoscimento per il suo contributo alla crescita del business e allo sviluppo dei team a livello internazionale.
Michele Barbone, un traguardo meritato per il Manfredoniano
Il titolo di Managing Director in Goldman Sachs è una delle posizioni più prestigiose all’interno della struttura organizzativa e rappresenta un importante passo di riconoscimento professionale e di responsabilità. Michele Barbone, è già parte dell’ufficio italiano guidato dal Country Head Francesco Pascuzzi. Il Manfredoniano entra così nel gruppo dei massimi dirigenti della banca d’investimento, a conferma del ruolo crescente dell’Italia nelle strategie europee di Goldman Sachs.
Dimitris Kofitsas e Michele Barbone tra i nuovi MD italiani
I due nomi selezionati in Italia sono:
- Dimitris Kofitsas, attuale Head of Greece per il Investment Banking, figura di riferimento per le operazioni strategiche nel mercato greco;
- Michele Barbone, attivo nel team italiano con focus sulle attività di M&A, settore chiave per lo sviluppo e la crescita delle imprese clienti nel Paese.
Le nomine premiano il contributo di entrambi alla crescita della banca nell’area mediterranea e il ruolo strategico dell’ufficio italiano nell’ambito dell’investment banking europeo.
Le congratulazioni all’amico Michele da parte di tutta la redazione de ilsipontino.net