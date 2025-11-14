Michele Barbone di Manfredonia nuovo Managing Director per l’Italia di Goldman Sachs

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Goldman Sachs ha annunciato ufficialmente da poco la nomina dei nuovi Managing Director nelle 54 sedi globali in giro per il mondo, le nomine entreranno in carica a partire dal 1° gennaio 2026. Tra queste spicca la nomina del Manfredoniano Michele Barbone che opera nel settore da diversi anni, il riconoscimento per il suo contributo alla crescita del business e allo sviluppo dei team a livello internazionale.

Michele Barbone, un traguardo meritato per il Manfredoniano

Il titolo di Managing Director in Goldman Sachs è una delle posizioni più prestigiose all’interno della struttura organizzativa e rappresenta un importante passo di riconoscimento professionale e di responsabilità. Michele Barbone, è già parte dell’ufficio italiano guidato dal Country Head Francesco Pascuzzi. Il Manfredoniano entra così nel gruppo dei massimi dirigenti della banca d’investimento, a conferma del ruolo crescente dell’Italia nelle strategie europee di Goldman Sachs.

Dimitris Kofitsas e Michele Barbone tra i nuovi MD italiani

I due nomi selezionati in Italia sono:

Dimitris Kofitsas , attuale Head of Greece per il Investment Banking , figura di riferimento per le operazioni strategiche nel mercato greco;

, attuale per il , figura di riferimento per le operazioni strategiche nel mercato greco; Michele Barbone, attivo nel team italiano con focus sulle attività di M&A, settore chiave per lo sviluppo e la crescita delle imprese clienti nel Paese.

Le nomine premiano il contributo di entrambi alla crescita della banca nell’area mediterranea e il ruolo strategico dell’ufficio italiano nell’ambito dell’investment banking europeo.

Le congratulazioni all’amico Michele da parte di tutta la redazione de ilsipontino.net