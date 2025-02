[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meccatronica, la CNA vince la sua battaglia: arriva la proroga



FOGGIA – E’ grande la soddisfazione della CNA di Foggia per l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe del Governo, sulla proroga di 18 mesi per l’abilitazione delle attività di meccanica, motoristica e di elettrauto.

Ricordiamo che alla data del 04/01/2024 entrata in vigore della legge 224/12, erano abilitate alle attività solo quelle imprese che avevano i requisiti previsti per l’abilitazione alla meccatronica. Diversamente bisognava frequentare un corso professionale di 40 ore limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta.

La mancata acquisizione dei requisiti avrebbe comportato la sospensione dell’attività. Da quella data 220 imprenditori di Foggia e provincia, con la cancellazione tecnica da parte della Camera di Commercio di Foggia, avevano sospeso l’attività.

Un danno importante per l’occupazione e l’economia artigiana del territorio, con la perdita di oltre 400 posti di lavoro. Il 16 Gennaio in audizione al Senato le Associazioni dell’artigianato, tra cui CNA, avevano chiesto che nel decreto Milleproroghe venisse inserita una nuova e definitiva proroga dell’adempimento formativo per il riconoscimento del titolo di meccatronico agli imprenditori in attività prima dell’uscita della legge. CNA Foggia chiese direttamente l’interessamento di onorevoli e senatori foggiani, per sollecitare in sede di dibattito parlamentare, la proroga al decreto legislativo.

Nell’incontro tenutosi in sede Camerale, la Senatrice Gisella Naturale e l’Onorevole Giorgio Lo Vecchio, risposero immediatamente all’appello di CNA Foggia, dichiarando di impegnarsi al massimo per raggiungere l’obiettivo della proroga che oggi grazie al “comma 1-bis, all’articolo 3, comma 2 della legge 224 concernente la disciplina delle autoriparazione per undici anni, è stato sostituito per 12 anni e sei mesi”. Dunque una proroga di 18 mesi.

“L’impegno di CNA ha dato i risultati sperati. Mai proroga è stata più attesa per rimette in carreggiata chi, per distrazione, era finito fuori strada. Ora, nel tempo concesso, occorrerà acquisire la documentazione necessaria per presentare l’istanza di riconoscimento del titolo di meccatronico alla Camera di Commercio”. E’ inutile dire che CNA FOGGIA è a completa disposizione per accompagnare le imprese in tutti gli adempimenti.”