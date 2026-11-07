Monte Sant’Angelo cammina in rosa: domenica la 4a edizione

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MONTE SANT’ANGELO CAMMINA IN ROSA: DOMENICA 8 NOVEMBRE LA 4ª EDIZIONE

Camminare insieme per ricordare quanto sia importante prendersi cura di sé. Domenica 8 novembre 2026 torna a Monte Sant’Angelo “Together – 4ª Camminata in Rosa”, un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla solidarietà, in favore di Komen Italia.

Piazza Giovanni Paolo II

Raduno ore 9:45 | Partenza ore 10:15

“Promuovere la prevenzione significa far crescere una comunità più consapevole e vicina alle persone. Questa camminata è un invito a dedicare tempo alla propria salute e un gesto di vicinanza a tutte le donne che affrontano la malattia”, dichiara l’assessora al Welfare, Lea Basta.

“Lo sport è benessere, partecipazione e incontro. Camminare insieme è un modo semplice e accessibile per promuovere uno stile di vita attivo e sostenere un messaggio che riguarda tutti”, aggiunge l’assessore allo Sport, Giovanni Vergura.

L’iniziativa vede insieme Comune di Monte Sant’Angelo (con il riferimento al percorso “Monte Sant’Angelo città per le donne”), Regione Puglia – Assessorato alla Salute, al Benessere animale e allo Sport per tutti (Puglia 2026 – Regione Europea dello Sport), UISP – Comitato di Foggia-Manfredonia, ANDOS – Comitato di Foggia e Fondazione ANT Franco Pannuti .

Le t-shirt della camminata si possono ritirare presso:

• AVIS

• Centro Sociale San Michele

• Accademica Calcio

• Tabaccheria Eredi Villani

“Ricordati di te”: un messaggio da portare insieme per le strade della nostra città. Vi aspettiamo!