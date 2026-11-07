Meteo, come sarà la seconda metà di novembre?
Meteo, come sarà la seconda metà di novembre?
Le proiezioni a medio termine confermano per la seconda metà del mese di Novembre una netta ripresa del flusso atlantico. Questo dinamismo oceanico si tradurrà nel ritorno di precipitazioni estese su gran parte del territorio nazionale, accompagnate anche da nevicate sulle montagne.
Lo scrive IlMeteo.it
Secondo gli ultimi aggiornamenti del centro europeo le perturbazioni in arrivo dall’Atlantico interesseranno in modo particolare le regioni settentrionali e il settore tirrenico, aree che più di altre necessitano di un apporto pluviometrico significativo. Sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti.
La ripresa del flusso perturbato atlantico ripristinerà un regime autunnale dinamico, foriero di piogge e neve in montagna.