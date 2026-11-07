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Manfredonia Ricordi: “Il profumo del ferro e il valore dell’apprendistato, la bottega del Maestro Gino Lauriola”

​Ci sono fotografie che non mostrano soltanto delle persone, ma raccontano un’intera epoca e il modo in cui una comunità cresceva.

​Guardando questo scatto degli anni ’70, scattato a Manfredonia nella storica bottega del Maestro Gino Lauriola in Via Gargano, zona Monticchio, facciamo un salto indietro nel tempo, tra il suono dell’incudine e la passione per un mestiere antico.

​Nella foto c’è la sua squadra di giovani fabbri e apprendisti. Un tempo si entrava in bottega da piccolissimi: non era soltanto un modo per imparare un lavoro, ma una vera e propria scuola di vita. Si apprendeva il rispetto per la materia, la disciplina e l’arte di trasformare il ferro con le proprie mani.

​Tra i volti di questa bellissima squadra si riconoscono:

​In primo piano, seduto: Matteo Guerra;

​Alle sue spalle: i suoi cugini Ciro Guerra (in tuta beige) e fratello Giuseppe “Peppino” Guerra;

​​In piedi da sinistra Luciano Renato (scomparso pochi anni fa), a seguire Nicola Guerra e Renzo Biondi;

In basso a sinistra Antonio Bitondi e Giovanni Potenza.

​Oggi quel modo di “andare a bottega” non esiste più e questi nobili mestieri rischiano gradualmente l’estinzione. Proprio per questo, immagini come questa sono un tesoro prezioso, un omaggio alla bottega del Maestro Gino Lauriola, a questi ragazzi e a tutti i maestri artigiani che hanno formato le generazioni passate, lasciandoci un’eredità fatta di lavoro, sudore e maestria.

Foto di Pino Lauriola, si ringrazia Lucia Lauriola e Lauriola Fotografi per le bellissime immagini.

Fonte: Manfredonia Ricordi