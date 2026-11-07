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Manfredonia conferisce la cittadinanza onoraria a Florian Lettl e Franco Troiano

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria ai Maestri Florian Lettl e Franco Troiano.

Sono particolarmente felice di questo risultato, perché si tratta di due riconoscimenti che ho avuto il piacere di proporre e seguire nell’ambito della mia delega alla Cultura, e che rendono omaggio a due artisti profondamente legati a Manfredonia.

Florian Lettl rappresenta la storia di chi ha scelto la nostra città come seconda patria. Un rapporto iniziato nel 1972 con suo padre Wolfgang e proseguito per oltre cinquant’anni attraverso l’arte, le mostre e le opere che hanno arricchito il nostro patrimonio, tra cui la monumentale scultura “Incontro al vertice” alla Rotonda.

Un legame che continua anche in Germania, attraverso il LETTL-Museum di Augusta, dove le opere ispirate a Manfredonia raccontano la nostra città a un pubblico internazionale. Non a caso, Florian ama definirsi “ambasciatore di Manfredonia in Germania”.

Franco Troiano, invece, è un figlio della nostra terra che non ha mai smesso di raccontarla. Ha dedicato oltre sessant’anni della propria produzione artistica alla nostra storia, ai paesaggi, alla religiosità e alle tradizioni.

Le sue opere fanno parte della nostra vita quotidiana: dai tre grandi bassorilievi bronzei presenti proprio nell’Aula consiliare alle realizzazioni nelle chiese cittadine, fino al prezioso contributo al recupero della storica fontana Piscitelli.

Due storie differenti, due modi di appartenere alla stessa città.

Desidero ringraziare il Sindaco Domenico la Marca, tutti i consiglieri comunali per il voto unanime, la Commissione consiliare Welfare e Cultura e gli uffici che hanno accompagnato l’iter delle due proposte.

Le cerimonie ufficiali di conferimento si svolgeranno successivamente, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

Oggi Manfredonia ha scelto di dire grazie a due artisti che, attraverso la propria sensibilità e il proprio talento, hanno saputo raccontarla e renderla parte della loro vita.

A Florian Lettl e Franco Troiano va la nostra gratitudine, con l’orgoglio di poterli annoverare tra i cittadini onorari di Manfredonia.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura