Mauro Icardi ha una nuova fiamma, è un attrice e modella

Mauro Icardi, il calciatore argentino attualmente al Galatasaray, ha condiviso dolci foto con la sua nuova fidanzata, Eugenia, nota come China Suarez. La pubblicazione arriva dopo un periodo di tensio...

Mauro Icardi, il calciatore argentino attualmente al Galatasaray, ha condiviso dolci foto con la sua nuova fidanzata, Eugenia, nota come China Suarez. La pubblicazione arriva dopo un periodo di tensioni con la sua ex moglie, Wanda Nara, con la quale ha due figlie, Francesca e Isabella. In un post sui social, Icardi ha scritto: "Le migliori storie iniziano quando meno te lo aspetti", esprimendo la serenità che prova accanto alla sua nuova compagna.

Chi è Eugenia, la nuova fidanzata di Mauro Icardi

Eugenia, attrice e modella, ha avuto una relazione significativa con l'attore cileno Benjamín Vicuna, dalla quale sono nati due figli. Nonostante il passato complicato, i due sembrano aver trovato un equilibrio e una connessione profonda. Icardi ha descritto il loro incontro come un evento scritto nel destino, sottolineando come il tempo e le esperienze vissute non possano allontanare le persone destinate a stare insieme.

Attualmente, il calciatore sta recuperando da un infortunio al ginocchio e trascorre il suo tempo in una villa a Buenos Aires con Eugenia e i bambini, creando un’atmosfera di armonia e amore. Le immagini pubblicate sui social mostrano un legame forte e autentico, testimoniando che, a volte, le storie più belle arrivano quando meno ce lo aspettiamo.