Mauro Coruzzi verso i 70 anni: confessioni sulla sua salute

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, si avvicina ai 70 anni con un sorriso e un’ironia che lo contraddistinguono, nonostante le recenti sfide di salute. Dopo aver subito due ictus, uno ischemico e uno emorragico, l’artista ha affrontato con coraggio il suo percorso di recupero, descrivendo il cervello come un “emmental”, con zone “a buchi” che hanno costretto il suo cervello a riadattarsi. La perdita di alcune funzioni gli ha provocato paura, in particolare per l’equilibrio, ma lui affronta la vita con positività, camminando con il bastone e mantenendo il suo spirito brillante.

Il futuro di Mauro Coruzzi

In pensione da poco, Platinette ammette di aver speso tutto quello che ha guadagnato, anche acquistando vinili di Mina in giapponese. Non sogna di tornare in tv, criticando il panorama attuale, dominato dall’egocentrismo e dal politically correct. Tra i ricordi più cari, la stima verso Barbara D’Urso, definendola l’ultima vera diva della tv. La sua sincerità e il suo senso dell’umorismo continuano a fare di lui una voce autentica nel mondo dello spettacolo e della società.