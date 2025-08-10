[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA E VASCO ROSSI

«Mi rivolgo ai Mattinatesi che nel 1977 in agosto ascoltavano RADIO MATTINATA 100 hz. Non lo sapete ma avete un primato (lasciando fuori le provincie di Bologna e Modena) infatti io venni a Mattinata in vacanza e fui contattato per curare una trasmissione di dediche a richiesta a Radio Mattinata, avevo con me la valigetta di alcuni dei miei dischi (allora lavoravo a Onda Radio BO) e avevo con me un 45 giri che ci aveva appena portato un discografico della zona, il sig. Paolino Borgatti: era di un amico anche Lui dj di una radio vicina (Punto Radio di Zocca) Lui si chiama Vasco Rossi e il disco era Jenny/Silvia (allora Jenny non era ancora pazza…poi…) e dato che Vasco era assolutamente sconosciuto per le dediche dicevo “un mio amico di Zocca“.

Fu l’ultima settimana (quando stavo per andarmene) che dissi il suo nome, il titolare della Radio al momento del mio congedo mi chiese di lasciare il disco prendendone uno a scelta in cambio “sono stato a Foggia in tutti i negozi e non ce l’hanno…” Io rido dicendo che non era ancora distribuito e nessuno sapeva come sarebbe andata…

Questa è la storia a cui tengo moltissimo perché grazie a Mattinata 1977 posso dire di essere stato il primo a trasmettere Vasco in quasi tutte le regioni Italiane (tolta la mia) e RADIO MATTINATA 100 hz essere stata la Iª Radio del Centro/Sud a trasmettere quello che sarebbe poi diventato il più grande fenomeno della musica Italiana.» (BEPPE STEFANI)

Fonte Mattinata Ieri