Matteo Viviani, l’annuncio shock. C’entra la sua compagna

Dopo 17 anni insieme e due figli, Matteo Viviani inviato di Le Iene e Ludmilla Radchenko hanno annunciato la loro separazione. La coppia, sposata dal 2013, ha spiegato attraverso i social che la decisione è stata presa di comune accordo e con serenità, maturata all’inizio dell’anno.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono separati

Viviani ha sottolineato che non ci sono stati eventi traumatici o litigi furibondi, ma piuttosto una presa di coscienza che continuare a stare insieme avrebbe potuto danneggiare il profondo sentimento che ancora li lega. Radchenko ha confermato le parole dell’ex marito, parlando di una scelta difficile ma necessaria per preservare il loro rapporto e di un’evoluzione del loro legame.

Entrambi hanno evidenziato l’importanza di mantenere un rapporto di alleanza per il bene dei loro figli, Eva e Nikita, che hanno accolto la notizia con serenità. La coppia ha chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento delicato.