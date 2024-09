Giulio Golia de Le Iene a Manfredonia. Atteso servizio in tv

Giulio Golia della trasmissione Le Iene oggi era a Manfredonia (eccolo in foto a pranzo presso il ristorante Lo Scellerato) per un servizio che andrà, presumibilmente, in onda nella prossima edizione de Le Iene, al via tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.