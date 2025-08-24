Matilde Caressa senza benzina in barca viene soccorsa

Una gita in barca con gli amici si è trasformata in un'avventura inaspettata per Matilde Caressa, la figlia 22enne di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. La giovane, insieme ai suoi compagni, è rimasta...

Una gita in barca con gli amici si è trasformata in un'avventura inaspettata per Matilde Caressa, la figlia 22enne di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. La giovane, insieme ai suoi compagni, è rimasta bloccata in mezzo al mare dopo che la loro imbarcazione ha esaurito il carburante. L'accaduto è stato raccontato dalla stessa Matilde in un video su TikTok, che ha documentato con un tocco d’ironia i tentativi, vani, di remare per tornare a riva.

Il soccorso dello yacht

La situazione si è risolta grazie al provvidenziale intervento di un mega yacht che si trovava nelle vicinanze. Il gruppo ha chiesto aiuto e una moto d'acqua della sicurezza dello yacht ha portato una tanica di benzina, permettendo così il ritorno in porto.

L'episodio, pur essendosi concluso senza conseguenze, ha suscitato reazioni contrastanti sul web. Molti utenti hanno criticato l’imprudenza e l’impreparazione dei ragazzi, sottolineando la potenziale pericolosità di trovarsi in mare senza carburante. Altri, invece, hanno sottolineato la fortuna che hanno avuto nel ricevere un aiuto così rapido.

Matilde Caressa, che ha debuttato nel mondo della musica e conduce un podcast con la sorella, ha dimostrato di aver preso l'incidente con leggerezza, trasformando un imprevisto in un aneddoto da raccontare ai suoi follower.