Helena Prestes si è disattivata dai social: scomparsi i profili TikTok e Instagram, cosa sta succedendo

Helena Prestes è finita al centro dell’attenzione in queste ultime ore. La modella brasiliana ha sorpreso tutti i suoi fan nella giornata di oggi 19 agosto quando ha deciso di lasciare i social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di disattivare i suoi account presenti su Instagram e Tiktok, che vantavano molti utenti iscritti. Una decisione che ha sorpreso tutti, che sui social si stanno chiedendo cosa possa essere successo. Nel corso delle ultime ore, sempre Helena Prestes ha fatto notizia per un comunicato diramato nel suo profilo X. In quell’occasione, la modella brasiliana ha rivelato di aver intrapreso azioni legali nei confronti di coloro che ogni giorno la diffamano sui social. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo porta la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali. Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare lettere formali legali a chiunque metta in atto tali comportamenti”.

Helena Prestes si era presa una pausa dai social due settimane fa

La modella brasiliana ha deciso di abbandonare i social. I profili Instagram e TikTok di Helena Prestes sono al momento disattivati. Non è la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello rivela di volersi prendere una pausa dai social. Solo due settimane fa, la fidanzata di Javier Martinez aveva deciso di rimanere low profile per ritagliarsi del tempo per sé. In una storia pubblicata su Instagram, la donna aveva scritto le seguenti parole: “Scusatemi sto prendendo dei giorni per me. Tornerò tra tre giorni. Grazie”. Una decisione che aveva scatenato la reazione dei malpensanti, i quali sostenevano di un’ipotetica crisi con lo schiacciatore del Terni Volley Academy.