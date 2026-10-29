Martina Luchena dopo l’annuncio svela: “È stata una gravidanza fortemente voluta, sono grata e fortunata”

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Martina Luchena ha annunciato un’importante e bellissima novità sui social nei giorni scorsi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta e non vede l’ora di diventare mamma per la seconda volta tre anni dopo la nascita di Matilde, la sua primogenita.

Per l’influencer è un periodo davvero felice, sognava da tempo di allargare la famiglia e il suo sogno sta per realizzarsi. Nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, ha raccontato ai suoi seguaci di aver avuto moltissima nausea. Provava sollievo solo quando restava sdraiata, ma era impossibile dal momento che ha una figlia piccola.

Martina Luchena parla della gravidanza sui social: il compagno non voleva altri figli, poi ha cambiato idea

I primi mesi della dolce attesa non sono stati semplicissimi, però ora sta meglio, l’ex corteggiatrice pensa che le donne possano fare tutto. Ha poi svelato: “È stata una gravidanza fortemente voluta, l’ho voluta tantissimo e quindi sono anche questa volta super grata e fortunata. La vita mi ha tolto tanto, purtroppo ho tanti angeli e loro mi stanno dando tanto“.

Martina Luchena ha fatto sapere che il compagno Maurizio Bonomi non voleva avere altri figli, il suo pensiero è cambiato solo pochi mesi fa. Ai fan ha detto che stavano già bene con Santiago e Matilde, però non capisce perché avrebbero dovuto precludersi la fortuna di diventare di nuovo genitori. Ha anche detto che Santiago sta crescendo, inizia anche ad uscire, invece Matilde è ancora piccola e voleva darle un fratellino o una sorellina più vicino alla sua età. L’influencer ha svelato che fino a giugno il compagno era contrario, poi è cambiato qualcosa dentro di lui ed è rimasta incinta a luglio.