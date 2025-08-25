Martina Colombari : “Ho un buco in mezzo”. A cosa si riferisce?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina Colombari, in procinto di partecipare a Ballando con le Stelle 2025, ha deciso di affrontare un argomento molto personale e comune a molte donne. Attraverso un video pubblicato sui social, l’ex Miss Italia ha svelato il motivo della forma particolare del suo addome, attirando l’attenzione dei suoi follower.

Il problema di Martina Colombari

La Colombari ha rivelato di soffrire di diastasi addominale, una condizione che le è rimasta come “ricordo del parto” dopo la nascita del figlio Achille, ormai vent’anni fa. Con schiettezza, ha mostrato in un video il “buco” tra i muscoli addominali, spiegando che “ci entra una mano, le dita”. Un gesto per sensibilizzare su un problema che, pur essendo spesso associato alla gravidanza, può colpire chiunque e, nei casi più gravi, portare a complicazioni a livello digestivo e alla schiena.

La diastasi consiste nella separazione dei muscoli retti addominali a causa di un forte sforzo, come quello del parto. Pur essendo un problema che può variare in gravità, esistono sia rimedi chirurgici sia percorsi mirati in palestra per rafforzare la muscolatura.

Con questa confessione, Martina Colombari si unisce ad altre donne del mondo dello spettacolo, come Costanza Caracciolo, che in passato avevano già affrontato apertamente la questione. Il suo gesto non solo chiarisce le curiosità dei fan, ma contribuisce a normalizzare un aspetto del corpo femminile che in molti casi genera insicurezza.