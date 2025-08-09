Ballando con le Stelle clamoroso ritorno, del ballerino più amato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ballando con le Stelle clamoroso ritorno di chi si tratta? Il pubblico non è d’accordo, almeno no completamente: “Ricordate cosa disse?” Milly Carlucci lo rivuole a Ballando con le Stelle, tornerà nella prossima edizione di autunno

Ballando con le Stelle inizia a sollevare critiche

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle si arricchirà di conferme, tuttavia susciterà più di di un dissenso tra il pubblico. Milly Carlucci ha infatti ufficializzato il ritorno di Pasquale La Rocca, tra i ballerini più amati del programma.

Egli calcherà la pista da ballo per il quarto anno consecutivo. Le polemiche sui social non sono mancate, alla memoria è tornata una sua dichiarazione della scorsa stagione, quando aveva annunciato il suo probabile ritiro.

Pasquale La Rocca torna a Ballando con le Stelle

Settembre, è vicino le anticipazioni sui programmi televisivi della stagione autunnale sono sempre più corpose. Tra queste spicca il celebre format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. con il ritorno ufficiale, dei concorrenti vip e dei ballerini professionisti.

Pasquale La Rocca ha conquistato il titolo nelle due edizioni precedenti del talent show. La sua presenza è significativa, conferma che la produzione ammira il suo talento e l’appeal verso il pubblico. Tuttavia, il ritorno del ballerino non è stato accolto da tutti.

La Rocca, al termine dell’ultima edizione, aveva annunciato la volontà di ritirarsi

Le critiche tra gli spettatori non sono mancate, la coerenza del suo annuncio ha vacillato. Il professionista avrà cambiato idea, forse spinto dal desiderio di tornare a esibirsi o da nuove opportunità offerte dalla trasmissione.

Pasquale La Rocca torna nella prossima edizione di Ballando con le Stellehttps://dilei.it/spettacolo/pasquale-la-rocca-lascia-in-anticipo-sognando-ballando/1659460/, con un curriculum di tutto rispetto all’interno del programma. Nella scorsa edizione si è classificato al secondo posto affiancando Federica Pellegrini, mentre in precedenza aveva fatto coppia con Nina Zilli, costretta a ritirarsi a causa di un infortunio. La sua carriera a Ballando con le Stelle è stata segnata da due vittorie consecutive: nel 2022 insieme a Luisella Costamagna e nel 2023 con Wanda Nara, confermandolo come uno dei professionisti più forti e apprezzati del format.

La presenza di La Rocca nel cast 2025 rappresenta dunque un elemento di grande interesse per la nuova stagione del programma, anche se il pubblico rimane diviso sulla coerenza del suo percorso comunicativo.