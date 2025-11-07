MarketingFest 2026 torna a Manfredonia, due giorni di visioni e connessioni
Dopo il successo dell’edizione zero, MarketingFest torna a Manfredonia con una nuova, ambiziosa
edizione in programma il 19 e 20 marzo 2026 presso il Regiohotel Manfredi.
L’anno scorso l’evento ha registrato oltre 500 partecipanti, 22 relatori d’eccezione e 570 minuti
di formazione, trasformando la città in un vero hub per il marketing e la comunicazione del Sud
Italia. Sul palco si sono alternati professionisti di rilievo nazionale, tra cui Francesco Giorgino,
Sergio Spaccavento, Assunta Corbo e Fabio Viola, in un confronto vivace tra strategie, visioni e
nuovi linguaggi del settore.
La novità del 2026 sarà l’introduzione di una nuova area B2B, pensata per agevolare le
connessioni professionali e favorire collaborazioni tra aziende, agenzie e consulenti.
Ideato da Michele De Meo e organizzato da Remark srl, il MarketingFest conferma la sua
missione: portare in Puglia un evento capace di unire formazione, ispirazione e networking in
un’unica esperienza.
Due giorni per chi ama la comunicazione, la strategia e le sfide del futuro.
Good ideas are coming.
