Mariotto: il matrimonio con una modella ed il ricordo della nonna

Guillermo Mariotto svela il backstage della sua vita privata, tra affetti profondi e ricordi che raccontano una persona molto diversa dall’immagine televisiva. Il celebre stilista e giudice storico di Ballando con le stelle si è confidato a Francesca Fialdini, ospite di Da noi… a ruota libera su Rai1, aprendo una finestra su capitoli inediti.

L’amore per la cagnolina

“Il vero amore della mia vita è Bimba, la mia cagnolina”, ha raccontato, rivelando che Dreams Come True, nome ufficiale del cane, sembrava predestinato fin dal primo incontro. “È riservata, ma mi segue ovunque. Il giorno stesso ho chiamato l’allevamento e appena l’ho vista ho capito che era destino.” L’affetto per la mascotte è intenso: “non sa stare senza di me”.

Il matrimonio con una modella ed il ricordo di nonna Leonor

Mariotto ha ricordato anche un episodio sorprendente del passato: “A 19 anni mi sono sposato con una modella. Somigliava a Joan Crawford, era bellissima e ribelle. Doveva sempre rincasare presto per via della madre e un giorno mi disse: ‘Risolveremo questo problema’.” Così nacque un’unione di amicizia con compromesso, ma che col tempo l’ha conquistato.

Non è mancata la ferita del distacco dal Venezuela: “Partii a 16 anni, quasi come un fuggitivo,” ma con l’amore della mamma a tre mesi l’anno. Infine la nonna Leonor, “vera anima della famiglia”, capace di fargli ridere anche senza dire nulla. Un ritratto intimo e vivido, lontano dalle luci della televisione.