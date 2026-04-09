Mario Lenti, nuove rivelazioni dopo Uomini e Donne: “Cinzia enfatizza, Gemma mi stava appresso poverina”

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Da settimane Mario Lenti è assente a Uomini e Donne, in studio Maria De Filippi aveva fatto sapere che sta frequentando una signora fuori dal programma.

Ospite a Casa Lollo l’ex cavaliere ha raccontato che la donna lo contattò qualche mese fa e lui le propose di andare in trasmissione per corteggiarlo, le telecamere però le facevano paura e ha rinunciato. I due ogni tanto si sentivano e quando lei ha scoperto che aveva abbandonato Uomini e Donne hanno deciso di approfondire la conoscenza. Come procede? Mario Lenti ha rivelato che si sono incontrati, al momento si stanno conoscendo.

Mario Lenti torna a parlare di Cinzia e Gemma Galgani: cosa ha detto l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Per un po’ l’ex cavaliere ha frequentato Cinzia Paolini ma tra loro non ha funzionato, a parer suo è una bellissima donna ma spesso lo spiazzava perché tendeva a cambiare le cose. Non sa se dipende dalle telecamere ma la dama enfatizza un po’ tutto. In merito al loro rapporto lui non era molto convinto, invece la donna che sta frequentando rispetta i canoni della donna che vorrebbe al suo fianco.

Mario Lenti ha parlato anche di Gemma Galgani, riferendosi alla dama torinese ha detto: “Anche Gemma mi stava appresso poverina, dovevo gestire anche lei in modo simpatico. È una brava persona, ha bisogno di molto affetto”. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto poi sapere che il bacio tra loro non c’è stato, a detta sua lei ha sentito cose che non c’erano. L’uomo ha ribadito di essere stato frainteso, era protettivo con Gemma ma lei pensava che fosse amore.