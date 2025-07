Mario Cusitore dopo Uomini e Donne vorrebbe approdare al Grande Fratello: cosa ha detto l’ex cavaliere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Mario Cusitore a Uomini e Donne non è mai passato inosservato, diversi sono stati i suoi atteggiamenti che gli hanno fatto fare i conti con molte critiche e polemiche.

L’ex cavaliere da qualche mese ha lasciato il noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e sembra che non gli dispiacerebbe affatto intraprendere una nuova esperienza televisiva. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni ha ammesso che parteciperebbe volentieri ad un reality, tra l’Isola dei famosi e il Grande Fratello però preferirebbe approdare nella casa più spiata dagli italiani.

Mario Cusitore nel cast del Grande Fratello? La rivelazione dell’ex cavaliere di UeD

Riferendosi alla possibilità di approdare nella casa del Grande Fratello l’ex cavaliere del Trono Over ha svelato: “Mi piace relazionarmi con altre persone e saprei incarnare alla perfezione il ruolo di leader, proprio come nel basket“.

Stuzzicato da Lorenzo Pugnaloni Mario Cusitore ha parlato anche di Ida Platano e delle voci che stanno circolando in merito ad una sua frequentazione con un misterioso uomo. L’indiscrezione lo ha infastidito? Senza troppi giri di parole ha ammesso di aver rosicato un po’ perché il piacere e l’attrazione che aveva nei confronti dell’ex tronista non finiscono in un attimo.