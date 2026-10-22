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Manfredonia, scuola senza energia elettrica. Disposta chiusura

IL SINDACO

Vista la nota Prot. n. 63866 del 22/10/2026, con la quale il Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, ha

comunicato che è stato emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, che

coinvolgerà la Scuola dell’Infanzia “Galileo Galilei” dell’Istituto Comprensivo

Statale «Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta», nella giornata di venerdì

23/10/2026;



Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di

agibilità della struttura in parola e non permette il funzionamento delle pompe

antincendio, l’utilizzo di illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle

apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;

Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la chiusura della Scuola

dell’Infanzia “Galileo Galilei” dell’Istituto Comprensivo Statale «Ungaretti – Madre

Teresa di Calcutta», nella giornata di venerdì 23/10/2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la chiusura della Scuola dell’Infanzia “Galileo

Galilei” dell’Istituto Comprensivo Statale «Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta»,

nella giornata di venerdì 23/10/2026;

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti – Madre Teresa di

Calcutta”.