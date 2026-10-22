Manfredonia, scuola senza energia elettrica. Disposta chiusura
Manfredonia, scuola senza energia elettrica. Disposta chiusura
IL SINDACO
Vista la nota Prot. n. 63866 del 22/10/2026, con la quale il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, ha
comunicato che è stato emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, che
coinvolgerà la Scuola dell’Infanzia “Galileo Galilei” dell’Istituto Comprensivo
Statale «Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta», nella giornata di venerdì
23/10/2026;
Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette le condizioni di
agibilità della struttura in parola e non permette il funzionamento delle pompe
antincendio, l’utilizzo di illuminazione e servizi igienici, nonché l’utilizzo delle
apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;
Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la chiusura della Scuola
dell’Infanzia “Galileo Galilei” dell’Istituto Comprensivo Statale «Ungaretti – Madre
Teresa di Calcutta», nella giornata di venerdì 23/10/2026;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
O R D I N A
per i motivi esposti in premessa, la chiusura della Scuola dell’Infanzia “Galileo
Galilei” dell’Istituto Comprensivo Statale «Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta»,
nella giornata di venerdì 23/10/2026;
La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Ungaretti – Madre Teresa di
Calcutta”.