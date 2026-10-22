The Voice Senior, anticipazioni 23 ottobre: terza puntata tra Blind Auditions, emozioni e nuovi ospiti

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 23 ottobre, alle 21.30 su Rai 1, torna The Voice Senior con la terza puntata della stagione. Inoltre, Antonella Clerici accompagna il pubblico in un viaggio tra musica, emozioni e storie di vita dei concorrenti over 60, protagonisti di un format che continua a essere un appuntamento cult del venerdì sera. La serata propone nuove Blind Auditions, nuove voci e nuovi racconti che intrecciano talento, coraggio e percorsi personali. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: quali esibizioni conquisteranno i coach? E quali storie segneranno la terza puntata?

The Voice Senior: una giuria che unisce stili e sensibilità diverse

La terza puntata vede al tavolo dei coach una squadra capace di rappresentare generazioni e mondi musicali differenti. In giuria troviamo:

Arisa , con la sua sensibilità e la capacità di cogliere le sfumature emotive

, con la sua sensibilità e la capacità di cogliere le sfumature emotive Clementino e Rocco Hunt , energia, ritmo e ironia

, energia, ritmo e ironia Nek , equilibrio tra tecnica, melodia e ascolto

, equilibrio tra tecnica, melodia e ascolto Fiorella Mannoia, personalità artistica forte e una lunga storia musicale che parla da sola

La presenza di questi coach crea un mix unico, dove ogni voce può trovare un punto di riferimento diverso. La terza puntata mostra subito come le loro scelte, i loro commenti e le loro reazioni rendano la gara vivace, intensa e ricca di momenti indimenticabili.

The Voice Senior: Blind Auditions tra emozioni, blocchi e seconde chance

Le Blind Auditions restano il cuore del programma. I coach ascoltano i concorrenti di spalle. Solo la voce può convincerli a premere il pulsante e voltarsi. La terza puntata alterna sorprese, scelte difficili e momenti che colpiscono il pubblico.

In questa fase tornano due strumenti decisivi:

il Blocco , che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente

, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente la Seconda Chance, che permette di richiamare un artista non selezionato e farlo esibire nuovamente in una puntata successiva

Questi elementi rendono la gara più strategica. Inoltre, permettono ai coach di costruire squadre equilibrate e competitive. Le esibizioni spaziano tra repertorio italiano e internazionale, con voci che portano sul palco storie di vita, passioni e percorsi musicali spesso iniziati molti anni prima. Antonella Clerici guida ogni momento con il suo stile inconfondibile, capace di unire leggerezza, empatia e ritmo televisivo.

Verso la selezione dei 24 talenti che accederanno al Knock Out

La terza puntata di The Voice Senior avvicina il programma alla fase decisiva delle Blind Auditions. I coach devono costruire squadre solide, perché solo 24 concorrenti – 6 per team – accederanno al Knock Out, la semifinale dove ogni artista si esibirà con un brano assegnato dal proprio coach. La terza puntata diventa quindi cruciale: ogni scelta pesa, ogni voce può cambiare gli equilibri.

Il percorso della gara prosegue così:

Blind Auditions : ascolto al buio e formazione delle squadre

: ascolto al buio e formazione delle squadre Knock Out : sfida interna ai team, con tre concorrenti selezionati per la finale

: sfida interna ai team, con tre concorrenti selezionati per la finale Finale: il pubblico vota e decreta il vincitore della settima edizione

La serata alterna esibizioni, momenti emozionanti e duetti attesi tra coach e concorrenti, che rappresentano uno dei momenti più amati dal pubblico. The Voice Senior continua a ricordare che non è mai troppo tardi per mettersi in gioco, per cantare, per raccontare una storia. La terza puntata del 23 ottobre promette emozioni, sorprese e voci che lasceranno il segno.