Splendida Cornice, ospiti 22 ottobre: Geppi Cucciari apre la nuova stagione con Navi Pillay e Rick Astley

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Giovedì 22 ottobre, alle 21.20 su Rai 3, Splendida Cornice torna in prima serata con una nuova stagione guidata da Geppi Cucciari. Inoltre, la puntata propone un intreccio di cultura, ironia, musica e ospiti che confermano il programma come uno degli appuntamenti più originali del panorama televisivo. La serata offre un collegamento esclusivo con Navanethem “Navi” Pillay, Premio Nobel per la Pace 2026, e una performance speciale con Rick Astley, icona pop internazionale. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: quali momenti segneranno la puntata? E quali ospiti arricchiranno la cornice di Geppi?

Splendida Cornice: Navi Pillay ospite speciale e un racconto che unisce diritti e attualità

La puntata del 22 ottobre propone un collegamento dall’Aia con Navi Pillay, giurista sudafricana e Premio Nobel per la Pace 2026. La sua presenza porta una testimonianza autorevole sui diritti umani, sulle sfide globali e sulle battaglie che hanno segnato la sua carriera. Inoltre, il dialogo con Geppi Cucciari crea un ponte tra attualità, impegno civile e divulgazione intelligente. Il racconto di Pillay si inserisce perfettamente nella cifra del programma, che unisce cultura e intrattenimento senza perdere profondità. La puntata mostra come Splendida Cornice riesca a dare spazio a voci internazionali, mantenendo sempre un tono accessibile, ironico e coinvolgente.

Splendida Cornice: Rick Astley, ospiti Rai 3 e incursioni tra musica e cultura pop

La serata si accende con Rick Astley, che si esibisce insieme a Geppi Cucciari sulle note di Never Gonna Give You Up. Un momento che unisce nostalgia, leggerezza e cultura digitale, perché il brano è diventato negli anni un fenomeno globale. Accanto alla musica, la puntata celebra il cosiddetto “Rai 3 pride”, richiamato già dalla sigla reinterpretata come Chissà se c’è Raitre. In studio arrivano:

Carlo Lucarelli , con il suo nuovo progetto Misteri dimenticati – Blu Notte

, con il suo nuovo progetto Misteri dimenticati – Blu Notte Massimo Gramellini , che presenta il libro Beato il popolo che ha bisogno di eroi

, che presenta il libro Beato il popolo che ha bisogno di eroi Alessandro Greco , volto storico della rete

, volto storico della rete Roberta Petrelluzzi , simbolo di Un giorno in pretura

, simbolo di Un giorno in pretura Edoardo Camurri, protagonista della Lampada di Splendida Cornice

In collegamento dal Castello di Amboise c’è Nicolas Ballario, con il libro Come un cavallo appeso al soffitto. La puntata alterna musica, letteratura, divulgazione e momenti di puro intrattenimento, mantenendo sempre un ritmo vivace e sorprendente.

Danza, competenti e la squadra che rende unico il programma

La puntata del 22 ottobre dedica spazio anche alla danza con Maria Celeste Losa, ballerina del Teatro alla Scala, accompagnata al violino da Maria Press. La performance rende omaggio ai desaparecidos argentini, un momento di grande intensità emotiva che arricchisce la serata.

Come da tradizione, il pubblico in studio dialoga con i “competenti”:

Amalia Ercoli Finzi , prima ingegnera aerospaziale italiana

, prima ingegnera aerospaziale italiana Giuseppe Antonelli , linguista

, linguista Ester Viola , avvocata civilista

, avvocata civilista Ilaria Albano, psicologa “scortese”

La puntata si completa con gli interventi di Andrea Maggi, la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile Roberto Mercadini e la band di Nicola “Ballo” Balestri, con Davide Angelica, Tommaso Ruggiero e Daniele D’Alessandro. Un ensemble che crea un’atmosfera unica, dove cultura e intrattenimento dialogano con naturalezza.