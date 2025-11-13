Musica

Marilyn Manson annuncia tre tappe in Italia: una in Puglia

Redazione13 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marilyn Manson annuncia tre tappe in Italia: una in Puglia

Marilyn Manson torna in Italia con tre concerti che lo vedranno protagonista nel 2026 a Ferrara, Bari e Roma. Il “Reverendo” si esibirà l’11 luglio al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea), il 13 luglio alla Fiera del Levante a Bari e il 14 luglio a Rock In Roma (alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).

I biglietti sono disponibili dalle ore 10 di oggi, giovedì 13 novembre, su rockinroma.comticketone.it, su vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati, oltre che sul sito ufficiale di Marilyn Manson.

Redazione13 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©