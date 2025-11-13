Musica
Marilyn Manson annuncia tre tappe in Italia: una in Puglia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Marilyn Manson annuncia tre tappe in Italia: una in Puglia
Marilyn Manson torna in Italia con tre concerti che lo vedranno protagonista nel 2026 a Ferrara, Bari e Roma. Il “Reverendo” si esibirà l’11 luglio al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea), il 13 luglio alla Fiera del Levante a Bari e il 14 luglio a Rock In Roma (alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).
I biglietti sono disponibili dalle ore 10 di oggi, giovedì 13 novembre, su rockinroma.com, ticketone.it, su vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati, oltre che sul sito ufficiale di Marilyn Manson.