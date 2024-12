MariaVittoria e Tommaso, passione sotto le coperte al GF? La rivelazione non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi stanno vivendo un momento di crisi al Grande Fratello dopo che lei ha manifestato dei dubbi sul loro rapporto. La gieffina nella casa più spiata d’Italia non ha nascosto il fatto di provare interesse per Alfonso D’Apice, rivelazione che ha gettato il gieffino nello sconforto.

Nei giorni scorsi lui ha anche detto che potrebbe lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 perché la situazione che si è creata lo fa soffrire. Prima dell’allontanamento, però, potrebbe essere esplosa la passione tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti al Grande Fratello, a lasciarlo intendere sono state alcune loro rivelazioni fatte nella casa.

La confessione di Tommaso Franchi parla chiaro: sotto le coperte è esplosa la passione con MariaVittoria?

MariaVittoria Minghetti al GF (Screen Mediaset Infinity)

Il gieffino si è lasciato sfuggire un’intrigante rivelazione durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Qualche giorno fa senza giri di parole ha detto al suo compagno d’avventura di aver fatto ‘quella cosa’ con MariaVittoria Minghetti sotto le coperte. Tommaso Franchi non è stato esplicito, le sue parole però lasciano intendere che i due potrebbero essersi lasciati travolgere dalla passione.

Anche la gieffina con la sua preoccupazione ha fatto pensare che è successo qualcosa con il gieffino toscano sotto le coperte al Grande Fratello. Parlando con Amando ha rivelato che non vuole che la cosa si sappia, pensa infatti che sia meglio non parlarne per evitare che venga fuori e si veda. Si riferiva a ciò che è successo nel letto tra lei e Tommaso? Al momento non c’è nessuna certezza, la vicenda però verrà sicuramente a galla nella prossima puntata del reality.