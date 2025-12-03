Maria De Filippi si commuove a Belve: “A Maurizio Costanzo chiederei…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera è andata in onda in seconda serata su Rai Due l’ultima puntata di Belve, al termine della quale Francesca Fagnani ha intervistato Maria De Filippi.

L’amatissima conduttrice ha partecipato a tutti gli appuntamenti della trasmissione Rai, nelle precedenti puntate però era lei ad intervistare la Fagnani a fine puntata. Ieri sera ha raccontato la sua ‘belvata’ dicendo che da ragazza ha rubato ai suoi genitori alcuni oggetti dell’argenteria per venderli e pagare le multe che prendeva, però è stata scoperta e ha confessato.

Maria De Filippi non trattiene la commozione parlando di Maurizio Costanzo: cosa ha detto a Belve

Quando la conduttrice le ha chiesto chi riporterebbe in vita e cosa gli chiederebbe la nota conduttrice ha parlato dei suoi genitori, ed è stato impossibile per lei non lasciarsi travolgere dall’emozione. Alla Fagnani ha detto che il padre è andato via troppo presto, alla madre invece direbbe di aver compreso col tempo alcuni comportamenti che in passato le erano sembrati sbagliati.

Maria De Filippi ha parlato poi del suo defunto marito, Maurizio Costanzo, con grande fatica. Con gli occhi pieni di lacrime ha detto: “Io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse, parlo di dolore fisico. Però non so se all’ultimo momento ha sofferto, quindi gli chiederei questo, se ha sofferto“.