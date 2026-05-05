Helena Prestes emoziona i fans: “Quello che ci voleva”, cosa ha fatto

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Helena Prestes è volata in America da ormai una settimana. Durante il suo viaggio, la modella influencer ha fatto tappa a Miami. In questa circostanza, la donna ha avuto modo di riabbracciare la sua famiglia, da tempo residente nella città della Florida. Nei giorni scorsi, la compagna di Javier Martinez aveva postato una storia su Instagram in cui la si vedeva fare una sorpresa alla nonna e suo zio. Un ritratto di famiglia che ha emozionato i fans come questo utente che su X ha scritto: “Quello che ci voleva per la nostra cucciola: stare con la famiglia. Ogni incontro è un pezzettino in più per ricostruire quella serenità che spesso è stata oscurata dai sensi di colpa infondati che ha provato“. Nelle ultime ore, l’ex protagonista del Grande fratello ha pubblicato un messaggio nel suo profilo social in cui ha scritto: “Quattro giorni meravigliosi con la mia famiglia”, allegando il tutto con una foto insieme allo zio e la nonna.

Helena Prestes ha ricaricato le pile tra sport e famiglia

La modella influencer ha passato un weekend in Florida e più precisamente a Miami dove ha avuto modo di riabbracciare alcuni componenti della sua famiglia. La donna inoltre ha approfittato della permanenza in Florida per andare a vedere il Gran Premio di Formula Uno insieme ad un gruppo di amiche e praticare kite-surf nell’oceano. Helena Prestes ha deciso di ricaricarsi in questo modo le pile, dedicandosi allo sport e alla famiglia.